Convaincre les étudiants internationaux de s’établir à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES. Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières et ses partenaires ont mis sur pied des outils pour convaincre les étudiants internationaux de s’établir ici.

Le site web www.icipourlavie.com rassemble l’information pertinente pour les étudiants qui envisagent de rester à Trois-Rivières. On y retrouve également des vidéos mettant en vedette des diplômés internationaux. De plus, des affiches et des dépliants seront distribués dans les établissements scolaires de la région.