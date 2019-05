Contrôle des insectes piqueurs: l’opération d’épandage débute

Avec l’arrivée du printemps, les opérations d’épandage de larvicide biologique BTI, un produit inoffensif pour les humains et la faune, débutera dans les secteurs de Pointe-du-Lac, Trois-Rivières Ouest, Trois-Rivières (district des Forges), Sainte-Marthe et de Saint-Louis-de-France.

Ce mandat réalisé par la firme GDG Environnement au coût de 1 162 000 $ se poursuivra jusqu’au 1er octobre prochain. Les traitements se feront par voies terrestres et aériennes et feront l’objet de relevés de nuisance tout au long de l’été afin de bien mesurer l’efficacité du processus.

Rappelons qu’une taxe spéciale de 34 $ par porte est appliquée pour les citoyens résidants dans les zones de protection. De plus, les citoyens pourront facilement reconnaître les techniciens de la firme GDG Environnement puisqu’ils seront clairement identifiés.

Enfin, voici quelques gestes qui contribuent grandement à réduire le processus d’éclosion des larves :

S’assurer que les drains et gouttières sont en bonne condition et que l’évacuation de l’eau se fait bien;

Préparer la piscine tôt en saison. Dès la troisième semaine de mai, une piscine dont l’eau est stagnante génère déjà son lot de moustiques;

Savoir que les pneus laissés à l’extérieur et contenant de l’eau constituent un incubateur de premier ordre pour le développement des larves;

Retourner bateau et chaloupe ou, si laissés à l’endroit, s’assurer que le drain est bien ouvert;

Retourner brouettes et seaux.

Tous ces contenants sont capables de produire plusieurs centaines de moustiques tous les sept ou huit jours.