Contrôle des insectes piqueurs : le traitement débute cette semaine

Le programme de contrôle des insectes piqueurs débute cette semaine dans les secteurs voisés et humides situés en périphérie des quartiers résidentiels de Trois-Rivières.

Le traitement sera réalisé par GDG Environnement et se fera par voies terrestre et aérienne. GDG Environnement utilise le Bti pour traiter les secteurs visés. Ce produit garantit une efficacité de 80% de diminution de nuisance due aux moustiques et mouches noires. Au Québec, son utilisation est encadrée par la Loi sur la qualité de l’environnement.

Notons que les propriétaires de terrains privés peuvent refuser le traitement sur leur propriété en contactant le 311. Cela ne les dispensera toutefois pas de payer pour le traitement puisqu’ils bénéficieront du programme de contrôle des insectes sur le territoire.

La Ville invite également la population à contribuer à limiter la prolifération des insectes en égouttant les sources d’eau stagnante sur leur terrain, notamment en tournant à l’envers les embarcations nautiques, pataugeuses, brouettes et contenants de jardinage, en traitant l’eau de la piscine même si elle n’est pas utiliser et en nettoyant les gouttières régulièrement.