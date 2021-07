Consultation publique sur le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie

La Ville de Trois-Rivières invite la population trifluvienne ainsi que les municipalités voisines à participer à une consultation publique portant sur le projet du nouveau schéma de couverture de risques en sécurité incendie 2021-2026. La rencontre virtuelle se déroulera le 11 août prochain à 18h30. Elle vise à transmettre de l’information et à échanger avec la population à propos de l’organisation de la sécurité incendie sur le territoire.

La réalisation de ce schéma a pour objectif d’améliorer la connaissance des risques présents sur le territoire et de recenser les mesures de protection existantes. Essentiel pour la Direction de la sécurité incendie et de la sécurité civile de Trois-Rivières, il permettra l’optimisation des ressources et une meilleure protection des citoyennes et des citoyens lors de situations d’urgence.

Les membres de la communauté intéressés par la consultation doivent s’inscrire sur le site Web municipal ou utiliser les services du 311. Les documents nécessaires à la consultation sont disponibles au www.v3r.net.