Une consultation publique sur l’avenir du réseau des services de garde éducatifs à l’enfance se déroulera à partir du 25 mai dans les différentes régions du Québec. La consultation du Centre-du-Québec, de l’Estrie et de la Mauricie aura lieu le 28 mai.

Les citoyens et citoyennes peuvent y prendre part en répondant à un questionnaire en ligne, disponible au http://consultation.quebec.ca/ jusqu’au 26 mai.

Les résultats permettront de mieux cerner les besoins et les attentes des familles du Québec d’aujourd’hui à l’égard des services de garde éducatifs à l’enfance.

Il y aura également deux journées d’audience publique pour entendre les propositions des organisations nationales, les 16 et 17 juin 2021.

Cette consultation sera l’occasion pour tous de contribuer à la réflexion sur la façon de rendre plus accessible et plus efficace le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance, dans la perspective d’assurer l’égalité des chances pour tous les enfants et de permettre aux parents de contribuer à l’économie du Québec.

Le processus s’appuiera sur un document de consultation, qui aborde divers thèmes portant sur l’efficacité et l’accessibilité des SGEE. Ce document de consultation ainsi que l’ensemble des informations relatives à la consultation se trouvent au mfa.gouv.qc.ca/consultation.

Pour participer à la consultation en ligne : http://consultation.quebec.ca/