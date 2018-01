Construction du futur colisée: TEQ inc. obtient le contrat

Crédit photo : Photo L'Hebdo Journal - Marie-Eve Alarie

AFFAIRES MUNICIPALES. Les élus du conseil municipal ont voté à majorité en faveur de la soumission de 49 288 000$ de l’entreprise de construction TEQ inc. pour la construction «clé en main» du futur colisée de Trois-Rivières sur les terrains du District 55.

Seul Claude Ferron, conseiller du district des Rivières, a voté contre la résolution.

«Je croyais que j’aurais accès à plus d’informations sur le projet quand je serais élu. J’en ai eu, le projet a bien été exposé, mais à mon sens, des portions d’informations ne me satisfaisaient pas. C’est un montant considérable à investir. Je pense qu’il n’y avait pas une urgence de faire ça là. Je ne vois pas en quoi c’est un élément structurant. Beaucoup de retombées demeurent incertaines et c’est un pari qu’on prend», a expliqué M. Ferron.

Il a aussi relevé une inquiétude sur le plan de l’endettement que ce projet occasionnera pour la Ville. «Je pense également qu’il aurait été important d’amorcer les discussions avec les citoyens d’entrée de jeu et faire plus de consultations. Il y a beaucoup de questions en suspens. Entre autres: que fait-on avec nos autres arénas? Je respecte tout de même la décision de mes collègues et je vais vous épauler et poser d’autres questions», a-t-il ajouté.

Pour sa part, le maire Yves Lévesque a rappelé que ce projet «n’est pas sorti du chapeau dernièrement» et que les 27 résolutions présentées devant le conseil municipal depuis 2011 ont été adoptées unanimement.

«En 2002, on avait l’obligation de reprendre notre place comme grande ville. Ça prend plusieurs années. On a décidé d’investir dans l’économie, mais aussi dans la qualité de vie des contribuables. Les plus jeunes générations recherchent une bonne qualité de vie. Ça passe par des équipements sportifs et des activités culturelles», a-t-il poursuivi.

Rappelons que trois soumissions avaient été déposées à la Ville au terme de la période d’appels d’offres, mais que seulement deux ont été retenues au final, une soumission étant significativement plus élevée que les deux autres.

Plus de détails à venir.