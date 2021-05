Construction de micro-chalets: Des jeunes du secondaire au marteau et à la scie

De jeunes étudiants de secondaire 1, 2 et 3, aux prises avec des difficultés d’apprentissage, se sont vu confier le mandat de la construction de micro-chalets, ceux-ci ayant désormais pris place sur le site de la base Plein Air Ville-Joie.

Par ailleurs, c’est l’école secondaire Chavigny qui a créé une école-usine destinée aux élèves pour qui les traditionnels cours sur les bancs d’école sont plus difficiles à intégrer.

«Il y a longtemps que Luc Marchand et moi avions eu cette idée et on avait visité ce bel endroit magnifique alors dans la même année, on a pris la décision de se monter une école-usine. Mon intention pédagogique est de développer les compétences entrepreneuriales de nos jeunes et de les préparer au marché du travail», explique Christian Nadeau, enseignant à l’école secondaire Chavigny et fondateur de l’école-usine Design Alternatif.

«Nos jeunes partent à zéro dans le sens où ils ne savaient pas planter un clou. Nous avons pris 20 qualités du carnet d’employabilité de Qualitech et on en apprend cinq par étape, notamment de se mettre en mode solutions, d’arriver à l’heure et de savoir comment parler aux clients. Nos mini-maisons sortent de notre école alors les jeunes seront fiers, dans 20 ou 30 ans, lorsqu’ils vont les montrer à leurs proches et raconter qu’ils ont fait partie de notre première cohorte.»

Une trentaine d’étudiants sont derrière ces deux créations et bientôt, les deux premiers écogites prêts à camper pourront accueillir de jeunes familles aux abords du lac Saint-Pierre.

Campagne de financement

Dans le but de pouvoir poursuivre son partenariat avec l’école secondaire Chavigny, la base Plein Air Ville-Joie a lancé une campagne de financement participatif via la plateforme La Ruche Mauricie.

«On s’est fixé un objectif de 6000$ et on sait que le Fonds Mille et UN pour la jeunesse va aussi nous remettre 6000$ lorsqu’on aura atteint notre objectif. Tout l’argent amassé servira à racheter des matériaux de construction et des éléments de confort à ajouter pour nos chalets», confie Philippe Roy, directeur général de Plein Air Ville-Joie.

«Vous comprendrez qu’on est très fier de ce partenariat annoncé aujourd’hui parce que ça crée de belles retombées pour ces jeunes étudiants-là. On dénote trois éléments clés concernant ces retombées, soit le développement de compétences entrepreneuriales, l’élément de valorisation et de fierté que ça procure, ce qui est idéal pour l’estime de soi et la persévérance scolaire, et la sensibilisation à l’engagement social auprès de nos communautés.»

Si vous êtes intéressés à participer à la campagne de financement, vous devez visiter le https://laruchequebec.com/fr/projet/un-fabuleux-levier-pour-nos-jeunes ou téléphoner au 819-377-3987.