Le 17 janvier vers 2h15, les policiers de la Sûreté du Québec du poste autoroutier Mauricie ont intercepté un véhicule pour un grand excès de vitesse sur l’autoroute 40 à Trois-Rivières.

Le véhicule circulait à près de 165 km/h dans une zone de 100km/h.

Le contrevenant, âgé de 24 ans, de Québec, a reçu un constat d’infraction de 1308$ et 14 points d’inaptitude, en plus de voir son permis de conduire suspendu durant 7 jours et son véhicule remorqué.