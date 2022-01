Consigne élargie: le projet pilote prolongé jusqu’à la fin mars

RECYC-QUÉBEC prolonge jusqu’au 31 mars les projets pilotes en lien avec la modernisation et l’élargissement de la consigne. Cela inclut le projet pilote en cours du côté du Cap-de-la-Madeleine.

Les projets pilotes devaient initialement se terminer à la fin du mois de janvier. Toutefois, la prolongation des projets permettra de tester les équipements durant toute la période hivernale et viendra compenser le manque de données occasionné par les mois de pandémie.

Les nouvelles données recueillies viendront ainsi alimenter davantage les travaux entourant la transition vers un système modernisé. RECYC-QUÉBEC, qui a déjà investi 1,3 M$ pour la mise sur pied des projets pilotes, soutiendra leur prolongement à hauteur de 175 000 $.

Les projets pilotes consistent à tester des concepts novateurs et des configurations différentes en visant la récupération des contenants de boissons qui seront consignés par la règlementation à venir. Toutes les données recueillies contribueront au développement d’un système optimal.

Déjà, les quelques mois d’opération ont permis de constater la réponse positive des citoyens qui ont participé en grand nombre en rapportant leurs contenants. Près de 8,5 millions de produits ont en effet été rapportés dans les points de retour et leur excellente qualité a été constatée avec un taux de contamination sous les 3 %.

Le rapport intérimaire des projets pilotes montre d’ailleurs que le Centre de dépôt du Cap-de-la-Madeleine, situé sur la rue Saint-Laurent, connaît une très bonne performance. Il faut dire que le centre de dépôt était déjà en fonction depuis un certain temps au moment de débuter la récupération des contenants de la consigne élargie, le 31 juillet dernier.

Depuis le début du projet pilote, le centre de dépôt du Cap-de-la-Madeleine recense 1 260 630 contenants reçus sur place, c’est-à-dire environ 785 000 contenants par mois (88% de métaux, 3,59% de plastiques et 8,37% de verres).

On se rappellera que le projet du centre de dépôt est le résultat d’un partenariat de quelques détaillants désirant concentrer les activités de récupération des contenants consignés dans un local commun. Le dépôt compte en grande partie sur des employés provenant du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec pour supporter ses opérations.

Une fois triés et décomptés, les contenants non consignés qui y sont acheminés profitent d’un circuit de récupération local. Les contenants de plastique, d’aluminium et de cartons sont acheminés au centre de tri de Récupération Mauricie, tandis que les contenants de verre sont récupérés par le Groupe Bellemare.

Le centre de dépôt occupe un espace de 3000 pieds carrés. C’est suffisant pour gérer la consigne actuelle, mais le rapport recommande d’obtenir plus d’espace pour les activités de récupération, puisque le lieu ne pourra pas soutenir la cadence lors de l’élargissement de la consigne, compte tenu de sa performance.

On y recommande aussi d’évaluer la possibilité de doter le centre de dépôt d’une ligne commerciale pour traiter le fort volume de contenants et considérant que beaucoup de contenants sont retournés en sacs.

En date du 31 décembre, plus de 8,5 millions de contenants ont été récupérés lors des six premiers mois des projets pilotes.