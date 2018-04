Le Conservatoire amasse 17 000$

Crédit photo : Photo courtoisie

MUSIQUE. Lors de son événement bénéfice 2018, le Conservatoire de musique de Trois-Rivières a réussi à amasser plus de 17 000$.

Grâce à la générosité du partenaire Simaudio, de la vente des billets et de l’encan silencieux, les bénéfices récoltés seront utilisés en totalité pour soutenir financièrement les jeunes talents afin d’encourager la relève artistique et d’assurer l’accessibilité à des études au Conservatoire.

Durant la soirée sous le thème «La musique, une affaire de passion», les gens présents ont pu apprécier un concours amical de plusieurs anciens de l’institution, dont un duo de piano quatre mains avec Karine Bouchard et Pascale Roy, un trio violon, violoncelle et piano avec Alexandrine Garceau, Marie-Cristine Pelchat-St-Jacques et Andrée‑Anne Perras-Fortin, ainsi qu’un trio guitare, batterie et piano avec Daniel Valois, Dominic Pagé et Pierre Lemieux.

La soprano de renommée internationale Marie-Josée Lord a également offert une prestation intimiste.

L’événement s’est déroulé sous la présidence d’honneur de Daniel Valois, directeur principal services conseils chez Deloitte le 10 avril.