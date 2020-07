Conseil municipal: vers un retour des séances en présentiel le 18 août

Depuis cette semaine, les organismes municipaux peuvent à nouveau tenir les séances du conseil municipal et toute forme d’assemblée publique en présence des citoyens. La Ville de Trois-Rivières souhaite de nouveau accueillir les citoyens à ses séances publiques dans le respect des conseils sanitaires à compter de la prochaine séance, le 18 août, si tout va bien.

Ce n’est pas tellement l’espace dédié aux citoyens qui pose problème, mais plutôt la proximité des conseillers municipaux dans l’aménagement actuel de la salle publique de l’hôtel de ville.

«C’est facile de condamner certains sièges pour assurer le respect de la distanciation physique de deux mètres. On travaille sur différents scénarios en ce qui concerne l’espace des élus autour de la table. On pense à prévoir des mécanismes pour les cloisonner. On évalue aussi d’autres scénarios, comme la possibilité d’avoir une partie des conseillers sur place et les autres en visioconférence. Ou encore à asseoir des élus dans la salle», explique France Cinq-Mars, directrice générale de la Ville de Trois-Rivières.

Des démarches avaient déjà été entamées pour assurer un accueil des citoyens dans le respect des consignes sanitaires, mais avant d’opter pour un scénario en particulier, l’administration municipale souhaitait avoir l’heure juste sur les consignes sanitaires à appliquer lors des séances du conseil.

Le ministère des Affaires municipales indique qu’un organisme municipal peut limiter l’accès au public ou à une partie du public à une séance du conseil afin d’assurer le respect de la consigne de distanciation sociale de deux mètres entre les personnes. Dans un tel cas, il doit publiciser la séance dès que possible de manière à permettre au public d’en connaître le contenu.

Pour toute séance qui doit comprendre une période de questions, tout organisme municipal doit également permettre aux citoyens de transmettre des questions écrites aux membres du conseil.