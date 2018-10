Connaissez-vous vos Estacades… avec Tommy Luneau

PAR LUC MARTEL. La veille de chaque match local, le profil d’un joueur vous fera découvrir qui ils sont loin du vestiaire. Les joueurs vous partageront à la fois de petites manies, des goûts et des opinions variés… bonne lecture!

Tommy Luneau, Capitaine des Estacades de Trois-Rivières (Midget AAA)

Surnom | Ymmot

Lieu de résidence | Trois-Rivières

Première fois en pension? | Non, car je demeure avec mes parents

Qualité que les autres te donnent | Je suis un joueur travaillant

Défaut que les autres te donnent | Je suis mauvais perdant

Personne qui t’a grandement influencé | Mon plus grand frère et mon père

Peur | Être blessé ou gravement malade

Chien ou chat | Chien

Voyage que tu aimerais faire | Aller en Australie

Dans le monde, tu changerais… | La surconsommation

Préférences alimentaires | Steak et spaghetti

Musique préférée | XXTentacion

Lectures préférées | Les articles de sports

Tu as laissé chez toi pour venir au Midget AAA… | La surface de roller-hockey

Superstition | J’ai ma routine d’avant-match

Objectifs cette saison | Aider mon équipe à gagner et remporter la Coupe Jimmy-Ferrari

Point fort de ton jeu | Les batailles à un contre un

Aspect de ton jeu à améliorer | Ma vitesse

Meilleur souvenir au hockey | Tournois de hockey en Suède et en Finlande

Équipe préférée | Maple Leafs de Toronto

Joueur préféré | TJ Oshie, des Capitals de Washington

Autres sports que tu pratiques | Tennis

Deuxième carrière | Psychologue ou entraîneur privé

LHJMQ ou Collèges américains | LHJMQ (Tigres de Victoriaville)

Famille | Trois frères: Tristan, avec moi chez les Estacades (Midget AAA), Samuel, joueur de football pour le Vert et Or, et Maxime, athlète de cirque.