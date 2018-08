Connaissez-vous vos Aigles… avec coach Mathieu Lépine

Mathieu Lépine / 29 ans

D’où et quand est né votre amour pour le baseball?

Lorsque j’étais jeune et que j’allais voir mon père jouer au baseball.

Objectifs cette saison?

Gagner le dernier match!

Étudie en quoi / Voudrait faire quoi plus tard?

J’ai fait des études en finances, marketing et comptabilité. Je travaille comme directeur de compte entreprise chez Desjardins. Je m’occupe du financement entreprise.

Si tu pouvais jouer un match ou une série avec une équipe de ton choix (présent ou passé), ce serait laquelle et pourquoi?

Ce serait la série de championnat de 2004 entre les Red Sox de Boston et les Yankees de New York lorsque les Sox ont effectué une remontée historique. La raison? Lorsque l’on fait partie d’un moment magique comme celui-ci, on comprend que tout est réalisable.

Votre plus beau souvenir?

La naissance de ma fille.

Joueurs favoris / Inspirations?

Kevin Pillar, des Blue Jays de Toronto.

Chanson préférée?

Chanson du moment : Seven Lions & Jason Ross – Ocean (Feat. Jonathan Mendelsohn).

Autres principales passions?

Hockey, Golf, la finance de marché et d’entreprise.