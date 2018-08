Connaissez-vous vos Aigles… avec coach Jean-Philippe Lemay

Jean-Philippe Lemay / 32 ans

D’où et quand est né votre amour pour le baseball?

Étant né à Montréal, les Expos ont grandement contribué à mon amour pour ce sport.

Objectifs cette saison?

Remporter le dernier match.

Votre champ d’études?

J’ai complété un Baccalauréat en Communication sociale à l’Université du Québec à Trois-Rivières en 2010.

Quel est ton emploi et depuis quand?

Je travaille comme Conseiller Stratégie jeunesse à la SADC de Nicolet-Bécancour depuis maintenant quatre ans.

Si tu pouvais jouer un match ou une série avec une équipe de ton choix (présent ou passé), ce serait laquelle et pourquoi?

Le simple fait de repenser au septième match de la finale à Longueuil lors de notre conquête de la Coupe du Président en 2005 éveille en moi de belles émotions. Je ne sais pas si un jour nous reverrons près de 1000 spectateurs entassés au Parc Paul-Pratt. C’était électrisant comme ambiance! C’est d’ailleurs lors de cette série que ma carrière de joueur a officiellement pris son envol.

Quel est votre plus beau souvenir?

Tellement de beaux souvenirs me viennent à l’esprit, entre autres mes premiers pas dans le coaching au baseball mineur en 2009. Appuyés de manière admirable par leurs parents qui m’ont accordé leur confiance, un groupe spécial de dix jeunes joueurs, dont trois d’entre eux évoluent encore pour moi aujourd’hui et compléteront leur stage junior au terme de la saison, m’auront permis non seulement de développer une passion pour le coaching, mais ont également contribué à faire de moi une meilleure personne.

Joueurs favoris / Inspirations?

Dès mon jeune âge, Moisés Alou est rapidement devenu mon joueur favori. J’adorais le voir jouer au champ extérieur, notamment à l’époque où il évoluait avec les Expos. Toutefois, je dois dire que mon admiration pour Derek Jeter n’a jamais cessé de grandir au fil des ans. À mon humble avis, ce sont deux modèles à suivre pour les jeunes joueurs de baseball.

Chanson préférée?

«Les étoiles filantes», des Cowboys Fringants (Je suis un fan inconditionnel!)

Autres principales passions?

Bien que le baseball et le hockey prennent énormément de place dans ma vie, la politique m’intéresse beaucoup.