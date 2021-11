Connaissez-vous le yoga restauratif ?

Le yoga restauratif, ou yoga réparateur, est un style de yoga qui encourage la relaxation physique, mentale et émotionnelle. Adapté à tous les niveaux, le yoga restauratif se pratique à un rythme lent, en se concentrant sur les longues postures, l’immobilité et la respiration profonde.

Contrairement aux styles de yoga plus actifs tels que le Vinyasa ou le Bikram, vous pouvez vous attendre à tenir une pose pendant 5 minutes ou plus, en n’effectuant que quelques poses en une seule séance de yoga. Voyons plus en détail en quoi consiste le yoga restauratif.

Qu’est-ce que le yoga restauratif ?

Doux et thérapeutique ne sont que quelques mots qui décrivent le yoga restauratif. À la base, cette forme de yoga est une pratique de guérison passive. Ce style de yoga est connu pour sa capacité à activer le système nerveux parasympathique. Il s’agit de la partie « repos et digestion » de votre système nerveux qui aide les fonctions de base à fonctionner comme elles le devraient.

Comme son nom l’indique, ce style de yoga « restaure » le corps à sa fonction du système nerveux parasympathique, ce qui, à son tour, aide le corps à se reposer, à guérir et à rétablir l’équilibre.

En laissant du temps pour des asanas plus longs (postures) et une respiration plus profonde, le yoga restauratif aide à susciter une réponse de relaxation. Cette réponse peut aider à ralentir la respiration, à réduire la tension artérielle et à produire une sensation de calme et de bien-être accru.

Une caractéristique clé du yoga restauratif est l’utilisation d’accessoires tels que des blocs, des traversins ou des couvertures. Les accessoires vous aident à maintenir des poses passives plus longtemps sans exercer ni fatiguer vos muscles. Ils vous permettent également de vous sentir à l’aise et soutenu, quelle que soit votre niveau d’expérience avec le yoga.

Et, puisque vous êtes encouragé à vous détendre complètement dans la pose tout en vous concentrant sur votre respiration, le yoga restauratif vous permet de relâcher la tension dans vos muscles pendant de plus longues périodes sans inconfort.

Quels sont les avantages du yoga restauratif ?

Les avantages du yoga réparateur sont similaires à ceux que vous pouvez ressentir avec d’autres formes de yoga. Les principaux avantages, soutenus par la science, sont les suivants :