Connaissez-vous Hercules ?

Rezvani est un petit constructeur de Californie qui pousse le mot extrême à un autre niveau. La plus récente création de la firme est un 6×6 un peu à l’image de ce que Mercedes a présenté il y a quelques années. Mais la comparaison s’arrête ici. Cet humble châssis emprunté à un jeep Wrangler Unlimited se voit greffer un moteur V8 Demon avec des turbos et 1 300 chevaux. Toutefois, si vous avez peur de vous tuer dans une telle machine, le client peut choisir des solutions plus civilisées. Le Hercules de base vient avec un moteur V6 3,6 litres Pentastar de 285 chevaux. Le même moteur que le Grand Cravan. Le prix est toutefois assez différent. Même avec cette modeste mécanique le prix demandé est à 225 000 $ en devises américaine. Vous pouvez aussi opter pour un V8 de 6,4 litres en ajoutant 40 000 $ à la facture. Vous avez dans cette configuration 500 chevaux.

Dans les deux cas, vous pouvez choisir entre une boîte manuelle à 6 vitesses ou une boîte automatique à 8 vitesses. Si l’argent ne pose vraiment aucun problème, la version avec moteur Demon turbo qui passe dans ce camion de 6,2 à 7,0 litres donne 1 300 chevaux avec la boîte automatique à 8 vitesses renforcée du Ram 1500 TRX.

Vous avez également le choix entre deux ensembles tout-terrain, qui comprennent les amortisseurs Fox 3.0 à dérivation que nous avons vus pour la première fois sur le Ford F-150 Raptor 2019. Il y a aussi des freins massifs avec des étriers à huit pistons et des rotors de 16 pouces, ainsi qu’un ensemble d’éclairage extérieur qui peut rendre votre environnement la nuit aussi lumineux que le jour. Ce véhicule unique se vend à 514 000 $. Si la protection passe avant la puissance vous pouvez aussi faire l’acquisition d’une version blindée connue sous le nom de Hercules 6×6 Military. En plus des éléments de protection habituels tels que les vitres et panneaux de carrosserie pare-balles et les pneus à roulement à plat, Rezvani équipe également le véhicule d’une protection contre les explosifs sous la carrosserie, de feux aveuglants, d’un écran de fumée et de poignées de porte à décharge électrique. Il y a aussi un dispositif pour protéger les composants électroniques du véhicule contre une attaque au PEM. Pour cette version, le prix commence à 325 000 dollars.

Pour ceux qui ne savent plus quoi faire de leur argent

