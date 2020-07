Connaissez-vous France?

Je m’appelle France, je suis une femme âgée de 48 ans. Je suis une personne sensible, intelligente et reconnaissante. Je suis aussi très sociable, mais les personnes qui font partie de mon réseau rapproché sont peu nombreuses. Je vis avec un trouble anxieux et un trouble de la personnalité. Même avec une médication, mon quotidien est un véritable défi ! J’ai fait une chute cet hiver qui a nécessité l’opération de mon genou droit et beaucoup de rééducation physique.

Ma voisine a été d’une grande aide dans cette épreuve. Elle venait me voir tous les jours pour s’assurer que je prenne ma médication, que je fasse mes exercices de physiothérapie et elle faisait même plusieurs fois mes courses et le ménage chez moi comme j’avais de la difficulté à me déplacer. Malheureusement, elle a déménagé le 1er juillet dans une autre ville, alors je n’ai plus la chance de la voir aussi fréquemment, bien que nous restions en contact. Je trouve cela difficile, surtout qu’elle était présente au quotidien et elle était devenue une réelle amie. Heureusement, une personne est toujours là pour me venir en aide ; moi-même ! Je me considère ma propre proche aidante 365 jours par année !

D’aussi loin que je puisse me souvenir, à l’aide des thérapies que j’ai entreprises, je développe constamment de nouveaux moyens pour déjouer les perceptions négatives et anxiogènes que m’apporte la maladie mentale. Ça peut être une phrase, une image ou une photo placée à un endroit stratégique qui m’aide à rester réaliste, dédramatiser ou poursuivre mes objectifs personnels. Je multiplie les techniques de détente et de relaxation pour atténuer l’intensité de mes émotions. Plusieurs fois durant l’année celles-ci m’amènent dans un état dépressif ; je vis alors un grand manque de motivation et d’énergie, je me sens impuissante et il m’arrive même d’avoir des idées suicidaires. Quand ça arrive, je suis encore là pour moi, car j’assure ma sécurité en appelant les ressources communautaires comme Le Traversier ou mon médecin.

Je n’ai pas toujours le temps et surtout l’énergie pour entretenir mon réseau social, m’adonner à des activités que j’aime ou avancer dans mes projets, car j’ai besoin de beaucoup de temps pour prendre soin de moi. De plus, ce que je fais pour moi est rarement reconnu, j’ai moi-même du mal à m’accorder tout le mérite qui me revient ! L’histoire de France est inspirée des personnes que j’ai eu l’opportunité de rencontrer au cours de mes dix années d’intervention à l’organisme Le Traversier. Ce texte vise à rendre hommage à tous ces héros dans l’ombre…

Un texte écrit par Amélie R. St-Ours, directrice générale, Le Traversier, centre de jour et d’entraide en santé mentale.

