Congé pascal: les policiers seront aux aguets

La Direction de la police de Trois-Rivières ajoutera des effectifs additionnels sur le terrain, jusqu’au 5 avril, afin d’assurer le respect des mesures sanitaires.

Les policiers auront le mandat de réaliser des contrôles routiers pour assurer le respect du couvre-feu entre 21h30 et 5h, des patrouilles ciblées pour détecter la tenue de rassemblements privés et intervenir au besoin, ainsi que des interventions ciblées dans les restaurants et les commerces pour s’assurer du respect de leurs obligations en matière de mesures sanitaires.

Les policiers seront aussi aux aguets pour détecter et intervenir sur les sites d’activités extérieurs, lors de rassemblements publics.

La Sûreté du Québec poursuivra aussi ses interventions policières sur l’ensemble du territoire, ainsi que son mandat d’assistance au ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi qu’à l’Agence de la santé publique du Canada dans le cadre de l’application de la Loi sur la santé publique et la Loi sur la mise en quarantaine.

Les citoyens peuvent s’informer en tout temps sur les différentes mesures sanitaires en région sur le site du gouvernement du Québec (www.quebec.ca). Ils trouveront également toutes les informations utiles sur les exigences imposées aux voyageurs en consultant la section Consignes aux voyageurs dans le contexte de la Covid-19.