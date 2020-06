Confection de masques : le projet de deux voisines prend de l’ampleur

Laissez-nous vous raconter l’histoire de Doreen Turcotte. Couturière par passion, la Trifluvienne se voit dans l’obligation de se confiner, comme ce fut le cas pour la majorité des citoyens, le 13 mars dernier. Passion que madame Turcotte allait ensuite transmettre à sa voisine, Karine Dumas. Au départ, il s’agissait de confectionner des masques pour le plaisir… avant que le projet ne prenne de l’ampleur!

De son propre aveu, Karine Dumas ne savait même pas coudre un simple bouton.

«Doreen m’a approchée un matin et m’a expliqué qu’elle faisait des masques. Au début, la popularité des masques n’était pas si évidente. Elle m’a demandé si je voulais l’aider et elle m’a invitée chez elle», raconte l’enseignante de 5e année primaire à l’école Alternative Freinet de Trois-Rivières. «Je n’avais jamais rien cousu de ma vie!»

«J’ai trois enfants âgés entre 17 et 20 ans et ils m’ont chicanée. Ils m’ont rappelée qu’ils n’avaient pas le droit de sortir, mais que moi, je travaillais chez la voisine (rires). Je leur ai expliqué que le premier ministre avait demandé de faire du bénévolat. J’avais demandé à mes élèves de travailler un peu, même si ce n’était pas obligatoire. Je leur ai demandé de se trouver une activité de découverte, alors moi aussi je voulais profiter de la pause pour suivre des cours ou apprendre quelque chose de nouveau. Je voulais sortir de ma zone de confort alors ç’a été la couture.»

De fil en aiguille, les deux comparses ont fabriqué plusieurs masques. Elles ont même mis le mari de Doreen, Gérard Descoteaux, à contribution.

«Au début, je me disais que j’avais trop de tissus chez moi et je voulais les écouler pour une cause. Karine m’a offert de mettre ça sur Facebook. La réponse a été tellement bonne que je ne fournissais plus. J’ai mis mon mari sur une machine à coudre pour m’aider avec l’overlock. Après, j’ai mis Karine sur une machine aussi. Sans ces deux-là, on n’aurait jamais pu faire autant de masques et amasser autant de sous», confie Doreen Turcotte, initiatrice du projet.

Ce n’est que plus tard, après quelque 2000$ amassés, qu’elles ont choisi d’appuyer Moisson Mauricie/Centre-du-Québec.

«Lorsque Karine m’a dit qu’on avait 250$, j’ai demandé si on pouvait se rendre à 500$. Je ne pensais jamais qu’on se rendrait à 2000$. Au début, on donnait des masques gratuitement à la famille et à des personnes âgées. On s’est vite rendu compte que le prix du tissu et des élastiques a monté en flèche. On a choisi Moisson Mauricie/Centre-du-Québec comme cause puisque chaque 10$ remis a une valeur de 100$», explique Mme Turcotte.

«Au début, Doreen avait un contact, alors les masques ont été envoyés dans une clinique. Il faut savoir qu’elle a toujours offert son tissu gratuitement et que son mari nous aide à couper les bandelettes, qu’il prend le soin de limer et arrondir. On a toujours eu l’idée d’amasser des sous pour un organisme de la région», ajoute Mme Dumas.

Même des entreprises intéressées

Petit à petit, la nouvelle a fait son bout de chemin et les commandes rentraient grâce au bouche à oreille.

«Je n’ai jamais vraiment fait de publicité avec ça, sauf sur ma page Facebook. On continue à travailler à temps plein là-dessus, de 8h à 17h, souvent plus tôt pour Doreen. Elle m’a prêté une machine à coudre qui ne servait pas. C’est le fun! Corbeil Électroménagers nous a acheté des masques, puis, Matelas Avanti nous en a demandés entre 15 et 20.»

«Ce qu’on aime aussi, c’est que ça passe le temps et on n’a pas vu passer le confinement. Ça nous occupait», renchérit Mme Turcotte.

«En faisant des masques à des gens, il y avait leurs parents et leurs amis qui en voulaient ensuite. J’ai même une dame qui a envoyé un masque à son fils à New York. On a mis mon mari sur le café (rires) et sur les commissions. Il préparait même nos dîners, et souvent même de la soupe. On voulait le faire pour une bonne cause et ça passait le temps. On va continuer tant qu’il y aura de la demande et tant qu’on aura du tissu», conclut-elle.

Avis aux intéressés, plusieurs masques sont toujours disponibles. Vous n’avez qu’à contacter Karine Dumas via Facebook ( https://www.facebook.com/karine.dumas.31 ).