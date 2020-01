Conduite semi-autonome améliorée chez Cadillac

Une version améliorée de la fonction d’assistance au conducteur Super Cruise sera introduite à partir de 2021 sur les Cadillac CT4 et CT5 et Escalade. Parmi les améliorations apportées, il y aura une fonction de changement de voie automatique, qui permettra au système mains libres de changer de voie sur les autoroutes compatibles lorsque le conducteur le demandera et que certaines conditions seront remplies.

Les améliorations apportées au Super Cruise ont été rendues possibles grâce à la toute nouvelle plate-forme numérique de General Motors qui offre une plus grande largeur de bande électrique et une plus grande puissance de traitement des données. Lorsque le Super Cruise est engagé, le conducteur peut soit taper sur le clignotant, soit le verrouiller complètement pour indiquer qu’il souhaite changer de voie. Le système recherche alors une ouverture acceptable dans la voie indiquée, tout en prenant le temps d’avertir les autres voitures qu’un changement de voie est imminent. Si le système détermine que la voie indiquée est ouverte, le véhicule se fondra dans cette voie. Le système d’attention du conducteur continuera à exiger que le conducteur se concentre sur les environs pendant le changement de voie.

Au moment du déclenchement, le groupe d’indicateurs affichera des messages indiquant au conducteur que le changement de voie automatisé a commencé, ou que le changement de voie n’est pas disponible et que le changement de voie doit être effectué manuellement par le conducteur. Le système affichera des messages, tels que « recherche d’une ouverture » ou « changement de voie » pour tenir le conducteur informé de l’état du changement de voie.

La Super Cruise améliorée, avec changement de voie automatisé, sera une option sur les berlines CT4 et CT5 2021 et sur l’Escalade 2021 lorsque ces véhicules seront disponibles au cours du second semestre 2020. Les constructeurs Allemands comme Mercedes offrent cette même technologie depuis quelques années déjà.

