Conditions climatiques: l’Île St-Quentin annule des activités

Crédit photo : (gracieuseté Tourisme Mauricie)

HIVER. La Corporation pour le développement de l’île Saint-Quentin avise la population de la fermeture temporaire de ses activités en ce vendredi 12 janvier, ainsi que pour toute la journée de samedi.

Les fortes précipitations depuis les dernières heures, mélangées au réchauffement des températures occasionnent la détérioration de la qualité de la glace pour les sentiers de patins et de la patinoire.

Les sentiers de marche, de Fatbike et de raquettes ne sont malheureusement pas épargnés. Une fine couche de glace s’y étant installée, pouvant ainsi augmenter les risques de blessures pour les membres et visiteurs.

D’autant plus qu’une alerte de tempête hivernale prévoyant des changements extrêmes variant entre la pluie, le verglas et la neige abondante pour les 24 prochaines heures, la Corporation préfère donc assurer la sécurité de sa clientèle et s’affairera à préparer le site pour ouvrir ses portes dimanche.

La population est invitée à surveiller le site Internet ilesaintquentin.com pour s’assurer des développements positifs pour dimanche.

Il s’agit d’une première fermeture pour la saison hivernale qui, malgré le froid polaire du temps des fêtes, a connu un grand succès jusqu’à présent.

D’ailleurs, l’équipe se réjouit d’avoir déjà atteint l’objectif d’accueillir davantage de familles depuis son ouverture hivernale, avec une hausse de 20 %, en comparaison à la même période l’an passé