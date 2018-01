Le concours «Vise dans le mille» est de retour

Près de 50 000$ seront remis en bourses

CONCOURS. Le concours «Vise dans le mille» est officiellement de retour. Pas moins de 43 000$ seront remis en bourses afin d’appuyer des projets entrepreneuriaux créatifs, novateurs et originaux.

Cette toute nouvelle édition mettra de nouveau en lumière des projets d’entreprise de Trois-Rivières.

«L’entrepreneuriat est important pour l’enrichissement collectif. Ça prend du courage pour se lancer en affaires. Certains entrepreneurs vont investir de 60 à 70 heures au départ et créer des emplois. C’est important de soutenir ces gens-là», a commenté directeur général d’IDE Trois-Rivières, Mario De Tilly.

La présidence d’honneur sera assurée par Sylvie Myre, propriétaire et présidente de l’entreprise trifluvienne «Voyages à rabais».

«C’est un honneur pour moi et j’ai accepté avec fierté. Je suis fière de participer au développement économique régional et d’aider les entreprises à prendre leur envol. Ce concours généreux est une belle porte d’entrée et un bon coup de main. Être entrepreneur offre une liberté. Une liberté de créer et d’agir», commente celle qui a amorcé sa carrière entrepreneuriale au début des années 2000.

L’an dernier, The Wine Square, entreprise trifluvienne se spécialisant dans le marché de la réfrigération de caves à vin, figurait parmi les gagnants.

«On est toujours bien accompagné par les gens chez IDE Trois-Rivières. Ça nous a servi de levier financier. Nous avons développé le marché ontarien et nous avons commencé à développer le marché américain du côté de la Californie», a témoigné Jean-François Girard, fondateur.

Pour être admissible, le projet doit se concrétiser sur le territoire de la ville de Trois-Rivières. Les gens intéressés à s’inscrire peuvent le faire jusqu’au 16 mars 2018 via le www.visedanslemille.com.

Trois élus par catégorie

Nouvelle entreprise :

Entrepreneurs ayant démarré pendant l’année 2017, ou n’ayant pas réalisé de ventes avant le 1er janvier 2017.

30 000 $ en bourses

Prédémarrage :

Promoteurs ayant l’intention de démarrer leur entreprise avant le 31 décembre 2018

10 000 $ en bourses

Idée d’affaires :

Étudiants ayant une idée entrepreneuriale à développer

3 000 $ en bourses