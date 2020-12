Concours iA Groupe financier: l’Accalmie remporte un don de 100 000$

La Fondation Prévention Suicide Accalmie a remporté, ce matin, l’un des dons de 100 000$ remis par iA Groupe financier au terme du concours philanthropique pancanadien organisé par l’entreprise.

Par ailleurs, l’Accalmie a aussi mis la main sur le don coup de coeur remis par l’entreprise au nom de ses employés qui ont été appelés à voter pour le projet qu’ils trouvaient le plus inspirant. Ce coup de coeur est assorti d’un don de 30 000$, de sorte que le don total remis à l’organisme trifluvien s’élève à 130 000$.

La Fondation Prévention Suicide Accalmie utilisera les 130 000 $ reçus pour maintenir et bonifier son offre de services d’aide professionnels et spécialisés à la population afin de solidifier le filet humain et de rehausser la mobilisation sociale en prévention du suicide. L’organisme pourra ainsi accroître sa capacité d’agir dans la communauté grâce à des stratégies adaptées à la clientèle vulnérable.

La population était invitée à voter pour ses projets préférés jusqu’au 29 novembre. Les trois organismes ayant obtenu le plus grand nombre de votes se voyaient remettre un don de 100 000$, tandis que les sept autres finalistes étaient assurés de recevoir 10 000$ chacun. (M.E.B.A.)