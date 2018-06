Comté de Maskinongé: le Parti Vert a trouvé sa candidate

Crédit photo : Photo courtoisie

POLITIQUE. Étudiante en photographie au CÉGEP, Clodie Gauthier fait le saut en politique sous les couleurs du Parti Vert du Québec pour les prochaines élections provinciales du 1er octobre.

Grande défenseuse de l’environnement et des droits animaliers, elle s’implique aux côtés du Parti Vert du Québec pour assurer un futur meilleur aux prochaines générations.

Fille de la Mauricie, Clodie a grandi à Shawinigan et espère mettre de l’avant les idées du parti en région, notamment pour sensibiliser les électeurs par rapport aux sujets pressants tel que le réchauffement climatique.

D’un point de vue local, la candidate souhaite lutter contre le gaspillage alimentaire en encourageant des initiatives pour contrer le surplus de fruits et légumes dans les commerces de sa circonscription. De même, elle veut encourager le commerce local et les fermes locales afin de stimuler de façon durable l’économie Québécoise.

En parallèle, l’éducation est un sujet qui lui tient grandement à coeur. Effectivement, elle suggère une amélioration des écoles pour favoriser l’apprentissage et les saines habitudes de vie des élèves dans les institutions scolaires de Maskinongé.

Finalement, elle aimerait sensibiliser les électeurs sur le gaspillage et plus encore, sur les solutions pour résoudre ce problème tel que le compostage et le recyclage alimentaire.