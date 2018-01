COMSEP souligne la Journée de l’alphabétisation familiale

Crédit photo : Photo courtoisie

COMMUNAUTÉ. L’organisme COMSEP a souligné la Journée de l’alphabétisation familiale vendredi dernier.

Pour l’occasion, COMSEP a tenu une journée d’activités ludiques pour encourager les familles à améliorer leurs capacités de lecture et d’écriture.

Au programme: activités pour les 0-5 ans, scrapbooking, BD informatique, lecture avec des animatrices de la bibliothèque et jeux de société. Le but était d’inciter les familles à consacrer du temps à la lecture et à l’écriture à la maison.

Près de 200 personnes étaient inscrites à cette journée d’activités.