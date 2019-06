COMSEP sollicite votre générosité

Pour la cinquième année consécutive, les bénévoles de COMSEP seront présents sur six coins de rue de la ville de Trois-Rivières pour recueillir des dons de la population aujourd’hui (7 juin).

De 8h à 18h, environ 125 bénévoles se relaieront pour sensibiliser les automobilistes à la cause de la pauvreté et de l’analphabétisme et ramasser les montants que les gens voudront bien donner.

«Il s’agit d’un moyen d’autofinancement important pour notre organisme. Cette activité de visibilité et de sensibilisation permet de mettre en lumière nos actions pour soutenir les personnes et les familles en situation de pauvreté», rappelle Sylvie Tardif, coordonnatrice générale de COMSEP.

L’an dernier, les sommes recueillies avaient atteint 21 426.00$. Cette année, l’organisme se fixe un objectif de 22 000$.

Le montant amassé servira à bonifier le programme École citoyenne qui vise la réussite scolaire des enfants en situation de pauvreté. Il permet notamment d’enrayer l’analphabétisme intergénérationnel.

Intersections de la collecte