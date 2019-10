COMSEP présente Spirales de mots

Au cours des quatre derniers mois, des participants en alphabétisation et éducation populaires chez COMSEP ont mis leur talent de l’avant et ont réalisé une exposition haute en couleur. L’exposition Spirales de mots est présentée au Musée POP jusqu’au 8 décembre.

Les 36 participants ont eu à réaliser quatre tableaux à titre de projet d’art public. Chacune des œuvres est associée à un thème choisi par les artistes, soit l’environnement, la citoyenneté, les droits sociaux et la diversité.

«Depuis plusieurs années, COMSEP travaille à rendre la culture accessible aux personnes en situation de pauvreté et ainsi les aider à s’approprier l’univers de la création. C’est une démarche d’alphabétisation et d’éducation populaires par les arts. Pour COMSEP, l’accès à la culture devient un moyen efficace de lutter contre l’exclusion à différents niveaux», souligne Sylvie Tardif, coordonnatrice générale de COMSEP.

Au-delà du projet artistique seulement, ce projet vise à conscientiser les partenaires de l’initiative ainsi que la population sur ces enjeux d’actualité.

«Ce projet d’art public donne la chance à toutes et à tous de s’exprimer sur des enjeux qui leur sont chers en plus de permettre aux participantes et participants d’occuper, à leur façon, l’espace public et ainsi, faire entendre leurs voix grâce à l’art. Voici ce que sont nos Spirales de mots», conclut Joane Bergeron, responsable du projet pour COMSEP.

L’accès à l’exposition est gratuit.