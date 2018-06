COMSEP amasse 22 704$

Crédit photo : Photo tirée de Facebook - COMSEP

COMMUNAUTÉ. À l’occasion de sa collecte dans les rues de la ville, COMSEP a récolté 22 704$. L’organisme estime toutefois que la nouvelle réglementation municipale en lien avec les collectes dans les rues a nui aux résultats, puisque COMSEP recueillait généralement environ 25 000$ ces dernières années.

«Comme nous devions commencer une heure plus tard, à 8h, et que la Ville nous avait attribué un coin de rue de moins, soit six au lieu de sept, nous avons recueilli moins que la moyenne des dernières années. Avec les règles de l’an dernier, nous aurions obtenu nos meilleurs résultats à vie. Ça prouve que sur les six coins de rue sur lesquels nos équipes ont œuvré, les gens ont été très généreux de leurs dons et aussi de leurs commentaires positifs à notre égard. Compte tenu des circonstances, nous sommes plus que satisfaits des résultats», indique Sylvie Tardif, coordonnatrice générale de COMSEP.

L’organisme avait le droit de récolter de l’argent aux intersections suivantes: Des Prairies/Du Parc, Des Ormeaux/Barkoff, Des Chenaux/Chanoine-Moreau, Des Cyprès/Chanoine-Moreau, Côte Rosemont/Laflamme et Côte Richelieu/Marion.

Au total, 111 bénévoles ont mis toute leur énergie pour préparer la levée de fonds et pour amasser ces sommes d’argent.

L’argent recueilli servira à poursuivre le travail pour le programme de réussite scolaire des enfants et dans les ateliers d’alphabétisation.

Des représentantes de COMSEP rencontreront prochainement les différentes instances de la Ville pour échanger avec eux des impacts négatifs de leur nouvelle réglementation, afin de trouver des solutions.

Elles feront aussi part des améliorations que leur nouvelle politique a apportées, notamment en ce qui a trait à la sécurité des bénévoles.