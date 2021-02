Complexe sportif Alphonse-Desjardins : les litiges sont terminés

Les litiges relatifs au Complexe sportif Alphonse-Desjardins sont terminés. Les deux parties se sont entendues hors cour à la fin du mois de janvier 2021.

«C’est avec contentement et soulagement que je confirme que tant la poursuite en dommages entreprise par le Centre de services scolaire que les poursuites en diffamation entreprises par certains défendeurs sont maintenant réglées. Cela met donc fin à près de cinq ans de litiges causant un impact humain et financier pour notre organisation», commente Luc Galvani, directeur général du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy.

« Je suis heureux et soulagé que cette saga soit enfin terminée et que le Centre de services scolaire et le CSAD se soient désistés de leurs procédures. Je souhaite remercier les nombreuses personnes qui ont été à mes côtés durant toutes ces années et qui n’ont cessé de croire en moi. Je regarde maintenant vers l’avenir et je peux me concentrer pleinement à réaliser mes projets professionnels », mentionne l’homme d’affaires Jean-François Picard, ancien directeur général du CSAD.

Le désistement des procédures voté le 7 décembre dernier par le conseil d’administration du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy concerne les deux poursuites tenues en parallèle, et de part et d’autre, aucune autre action ne sera mise de l’avant.