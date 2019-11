Compétition sportive pour les cadets de la Mauricie

Le 16 novembre dernier avaient lieu les 24es Jeux des cadets de la Mauricie à l’Académie les Estacades à Trois-Rivières. Cette rencontre sportive a lieu chaque année dans la région. Lors de cette activité, un peu plus de 150 cadets se sont réunis pour tenir des joutes dans différents sports tels que le volleyball, le basketball, le soccer, le badminton, l’improvisation ainsi que les échecs.

Une première pour la Mauricie, tous les cadets ont été rassemblés afin de former des équipes mixtes toutes unités confondues. Par ce fait, les cadets ont pu côtoyer leurs amis de camp. Cette méthode a permis aux cadets de créer de nouveaux liens entre eux et a permis d’assurer de l’équité pour tous.

En plus des compétitions sportives, les cadets ont eu l’opportunité de participer au défi biathlon Jean-Philippe Le Guellec. Ce défi de biathlon consiste à atteindre un certain nombre de diagrammes selon le règlement de chaque épreuve. Outre cette activité, les cadets avaient à leur disponibilité une salle d’entraînement.

Le programme des cadets du Canada est ouvert à tous les jeunes âgés de 12 à 18 ans. Il vise à développer chez les jeunes les qualités de civisme et de leadership, à promouvoir un mode de vie actif et à éduquer les jeunes sur le rôle des Forces armées canadiennes tout en leur inculquant des valeurs militaires positives comme la loyauté, le service, l’intégrité et le travail d’équipe.

Les cadets participent à des activités de conditionnement physique qui encouragent le travail d’équipe et contribuent à une appréciation de la santé et de la forme physique tout au long de la vie. Ils sont encouragés par leur entraînement à définir leurs objectifs personnels en matière de santé et de forme physique et à déterminer comment atteindre ces objectifs.