Une 9e Guignolée pour soutenir la pédiatrie sociale

Crédit photo : courtoisie

TROIS-RIVIÈRES. C’est le samedi 15 décembre de 8h30 à 16h qu’aura lieu la 9e édition de la Guignolée du Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières (CPSTR).

Cette campagne de financement a pour but, d’une part, de sensibiliser la population aux multiples besoins de l’enfance vulnérable défavorisée de Trois-Rivières et, d’autre part, de collecter les fonds nécessaires afin d’offrir des services spécialisés (psychoéducation, art-thérapie, neuropsychologie, orthophonie, ergothérapie, psychologie etc.) et diverses activités (La Cabane, Programme les grands amis, Camp de vacances Minogami, La Ruelle animée, le projet pomme, etc.)

Près de 300 bénévoles recueilleront les dons dans une dizaine de commerces de la ville les 14 et 15 décembre, ainsi qu’à six intersections de rues le 15 décembre.

La mission du Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières est de permettre à l’enfant en situation de vulnérabilité de se développer à son plein potentiel dans le respect de le Convention Relative aux Droits de l’enfant.

Cette approche vise à contrer les effets du stress toxique chez les enfants qui vivent en milieu défavorisé et prévenir les situations de mauvais traitement et de négligence en offrant des programmes de soutien et de services sociaux aux enfants, aux parents et aux personnes significatives auprès des enfants.

Info: www.cpstr.org

Le saviez-vous?

Au cours des derniers mois, le CPSTR a ouvert une cellule du côté du secteur Cap-de-la-Madeleine.