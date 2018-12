Un premier Salon immobilier verra le jour en Mauricie

Crédit photo : Photo via Facebook

La Chambre immobilière de la Mauricie, accompagnée de ses 187 courtiers, a décidé de mettre sur pied un premier Salon immobilier où seront réunis tous les professionnels concernés par une transaction immobilière. Il aura lieu les 19 et 20 janvier prochain au Musée POP de Trois-Rivières.

«Nous allons tenir un premier Salon immobilier en Mauricie. Nous avons eu cette idée de créer un évènement qui allait joindre toutes les instances et tous les exposants qui font partie prenante d’une transaction immobilière», explique Hassan Chellah, président de la Chambre immobilière de la Mauricie.

«On sait que c’est plus compliqué aujourd’hui comparativement à il y a 20 ans. Il y a plus d’exigences et plus d’obligations du côté des deux parties. L’année 2018 a été une bonne année de notre côté, sous le signe de la stabilité en fait. Plusieurs courtiers vont venir faire leur tour au Salon durant le week-end. Ça va vraiment aider à faire connaître le rôle de chacun lors d’une transaction, en plus de répondre à certaines questions ou à certaines inquiétudes.»

Le Salon, ouvert à tous, permettra aux visiteurs d’en apprendre davantage avant de contracter un contrat de courtage ou une promesse d’achat.

«L’entrée est gratuite, tout comme le stationnement et c’est vraiment ouvert au grand public. On invite tous les gens de la Mauricie, et même ceux des autres régions», ajoute Lise Girardeau, directrice générale de la Chambre immobilière de la Mauricie. «Sur place, il y aura des institutions financières, des courtiers et des compagnies d’assurances, entre autres. Les gens pourront jaser immobilier sans contrainte.»

«Pour le moment, nous avons une vingtaine d’exposants confirmés et on s’attend à en recevoir une trentaine. On invite des notaires ou des inspecteurs en bâtiment, notamment, à se manifester.»

Pas moins de 8 à 10 conférences sur divers sujets du secteur immobilier sont également prévues.

«On va offrir des conférences variées, que ce soit à propos des certificats de localisation, de comment apprendre à investir en immobilier, des pièges à éviter ou pour savoir quoi faire en cas de vices cachés. Les conférences seront disponibles le samedi, mais également le dimanche pour donner la chance aux gens de choisir la journée qu’il préfère», renchérit M. Chellah.

Le Salon immobilier se tiendra donc au Musée POP de Trois-Rivières, les samedi 19 janvier et dimanche 20 janvier, de 10h à 17h. Pour de plus amples informations ou pour devenir exposants, contactez Lise Girardeau au 819-379-9081 ou via le cimauricie@cgocable.ca.

Horaire de la fin de semaine

Samedi 19 janvier | 8h – 10h Installation des exposants

10h Ouverture

10h30 Ce que vous pouvez trouver sur Centris.ca Centris

11h30 Marché immobilier 2019-FCIQ

Comment se financer avec la SCHL commandité par Desjardins

13h Certificat de localisation, ce qu’il faut savoir Arguin & associés arpenteur géomètre

14h30 Marché immobilier 2019-FCIQ

Comment se financer avec la SCHL commandité par Desjardins

15h30 Apprendre à investir en immobilier Matthew Arel, étudiant en finance UQTR et investisseur

17h Fermeture

Dimanche 20 janvier | 9h – 10h Arrivée des exposants

10h Ouverture

10h30 Vice-caché! Quoi faire, comment agir? Me Stéphane Pagé commandité par STEWART Title

11h30 Certificat de localisation, ce qu’il faut savoir Arguin & associés arpenteur géomètre

13h Sept pièges à éviter pour l’acheteur d’une propriété. Me Stéphane Pagé commandité par STEWART Title

14h30 Ce que vous pouvez trouver sur Centris.ca Centris

15h30 Apprendre à investir en immobilier Matthew Arel, étudiant en finance UQTR et investisseur

17h Clôture du salon