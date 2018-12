Un Noël rempli d’amour pour les aînés seuls

Crédit photo : archives

TROIS-RIVIÈRES. Fidèles à leur tradition, Les Petits Frères de Trois-Rivières apporteront aux personnes âgées seules de précieux moments d’amour et de partage durant la période des Fêtes. Du 21 au 25 décembre, 80 Vieux Amis pourront compter sur la présence de 85 bénévoles afin de célébrer Noël et la nouvelle année.

Entre le 21 et le 25 décembre, 30 Vieux Amis ne pouvant se déplacer ou dont l’état de santé est précaire, recevront la visite des bénévoles.

Seul, en duo ou en famille, les bénévoles se rendront à leur résidence, en CHSLD ou à l’hôpital, afin de partager un petit goûté offert gracieusement par les Pâtisseries L’Arc-En-Ciel, en plus de remettre aux Vieux Amis leurs cadeaux de Noël.

Le 25 décembre, les bénévoles iront chercher leurs Vieux Amis à domicile et les conduiront à la Résidence Chartwell Les Jardins Laviolette (2975, boul. Laviolette, Trois-Rivières (salon des Forges)).

Au programme : un délicieux dîner, une messe de Noël, de la musique et de l’animation. L’ambiance s’annonce festive, alors que 50 Vieux Amis et 30 bénévoles seront réunis pour cet événement attendu. L’activité de tiendra de 10h30 à 14h30.

Présents depuis 16 ans à Trois-Rivières, Les Petits Frères accueillent et accompagnent les personnes seules âgées de 75 ans et plus, afin de contrer leur isolement, en créant autour d’elles une famille engagée et fidèle jusqu’à la fin de leur vie.