Un événement festif pour la Journée internationale des aînés

Dans le cadre de la Journée internationale des aînés qui aura lieu le 1er octobre, la Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie et la Table Action Abus Aînés proposera un événement festif et divertissant à de nombreux aînés ce vendredi 30 septembre.

Cette activité rassemblera plus de 300 aînés provenant de tous les coins de la Mauricie. Sous la présidence d’honneur de l’écrivaine Louise Lacoursière, le programme de la journée offrira aux aînés la pièce intitulée Passée date? traitant de l’âgisme et présenté par le Théâtre Parminou.

Par ailleurs, une prestation musicale sera offerte par Daniel Bastarache, chanteur et animateur. Un volet hommage aux aînés permettra aussi de mettre en lumière des portraits d’aînés qui franchissent les barrières d’âge et qui sont toujours impliqués et actifs dans la région.

La journée se déroulera à la salle communautaire Félix Leclerc, au 1001, rang St-Malo, Trois-Rivières et l’entrée est gratuite. Pour faciliter la participation du plus grand nombre de personnes possible, l’événement sera également diffusé sur les pages Facebook des deux organismes.

Réservation

Pour participer et réserver des places, il suffit de contacter La Table de concertation des aînés et retraités de la Mauricie au 873 664-1232 ou La Table Action Abus Aînés Mauricie au 819 697-3146.

La Journée internationale des aînés est célébrée le 1er octobre de chaque année .L’événement a été créé pour sensibiliser le public aux questions touchant les aînées, telles que le vieillissement ou la maltraitance entres autres. C’est également une journée pour apprécier et reconnaître toutes les contributions que les aînés apportent à la société.