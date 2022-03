Un don de 10 000$ pour l’unité des soins palliatifs

L’Association des auxiliaires bénévoles du CHRTR renouvelle son appui à la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) en accordant une subvention de 10 000$, une somme dédiée à l’unité des soins palliatifs au Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) de Trois-Rivières.

« Malgré le fait que nos activités-bénéfice soient en pause depuis deux ans en raison de la pandémie de COVID-19, notre association tient à poursuivre son engagement envers les patients de l’unité des soins palliatifs du CHAUR afin qu’ils reçoivent les meilleurs soins adaptés à leur condition et qu’ils profitent d’une fin de vie douce », souligne Hélène Arcand, présidente de l’Association des auxiliaires bénévoles du CHRTR.

L’Association des auxiliaires bénévoles du CHRTR compte une centaine de membres et elle a pour mission d’accueillir, de guider et de contribuer au bien-être des usagers ainsi qu’à celui de leur famille et du personnel du CHAUR en se rendant disponibles pour répondre aux différents besoins de la clientèle et en offrant des services de qualité dans le respect, et ce, sans jugement d’aucune sorte.