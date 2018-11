S’attaquer au plus haut volcan actif en Équateur? Pourquoi pas…

Crédit photo : Photo Jonathan Cossette

La Fondation La Canopée, anciennement connue sous le nom Le Parrainage, a officiellement lancé son projet Cotopaxi 2020. À quoi les participants seront-ils confrontés? Au plus haut volcan actif de l’Équateur, situé à tout près de 6000 mètres d’altitude.

Cette activité permettra à des athlètes présentant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) de se joindre à un groupe de participants qui partiront à l’aventure dans la magnifique cordillère occidentale des Andes. Deux des heureux élus, soit Simon Dionne (Canadian Tire) et Danny Bellemare (Patrick Morin), ont appris la bonne nouvelle à leur travail, tandis que William Desaulniers, étudiant à l’Académie Les Estacades, a été surpris en salle de classe.

Les autres participants sont Luc Belle-Isle, directeur général de la Fondation, Alyce Barakett, Nathalie Cloutier, Myrianne Courteau, Geneviève Dumont Delorme, Sarah Jeane Dumont Delorme, Lyne Roberge, Liette Larochelle, Raphaël Blais, Sylvain Cyrenne, Anthony Dessureault, Robert Dessureault et Jean-Denis Girard.

Voilà aussi que Pascal Guité, animateur à la radio Énergie 102,3, s’est invité à la fête pour le grand défi.

«La Fondation existe depuis plus de 30 ans et sa mission vise à faire briller la différence des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. C’est plus de 300 000$ qui a été remis au cours des six dernières années», a confié Jean-Philippe Ranger, président de la Fondation.

«Afin de nous différencier, nous organisons des activités de financement inclusives et sportives, dont celle des ascensions de montagne. Au cours des dernières éditions, ces activités ont remporté un franc succès grâce à l’engouement des athlètes et des participants.»

Le grand voyage est prévu pour janvier 2020.

Il s’agira du plus gros projet de la Fondation La Canopée à ce jour. Les athlètes ont pour objectif d’amasser 4000$ chacun, pour un grand total de 50 000$. Le Cotopaxi se veut un volcan actif situé en Équateur et culminant à 5 897 mètres d’altitude.

Les gens sont invités à se rendre au www.cotopaxi2020.com pour effectuer un don en ligne et manifester des mots d’encouragement.