Plusieurs activités pour la Journée internationale des droits des femmes dans la région

La Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM) souhaite profiter de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars prochain, pour rappeler qu’en raison de la crise sanitaire, les enjeux d’inégalités et de discriminations vécues par les femmes ont été exacerbées.

« Indéniablement, la pandémie a frappé de plein fouet les femmes et elles ne sont pas au bout de leurs combats: perte d’emplois et de revenus, violence conjugale, féminicides, augmentation du travail invisible, exacerbation des problèmes de santé mentale et solitude. Pourtant, les nombreuses revendications portées par les femmes depuis des décennies ne sont toujours pas entendues et la pandémie a révélé à quel point le progrès jusqu’alors constaté était fragile et précaire. Cette crise a mis en évidence la nécessité d’agir pour une égalité durable, pour toutes les femmes », souligne l’organisme.

Afin de souligner la Journée internationale des droits des femmes, la TCMFM interpelle toute la population à s’impliquer et à participer aux différentes activités en région. Cette journée est l’occasion de célébrer les réalisations économiques, politiques et sociales des femmes d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

« Revendiquons une société qui unit nos voix et nos horizons pluriels et qui reconnaît les inégalités persistantes; une société qui répond enfin à nos besoins et qui respecte les droits et la dignité de toutes les femmes, lance la TCMFM. Les Mauriciennes se retrouvent encore aujourd’hui parmi les plus pauvres du Québec et vivent encore trop souvent des situations de violences, inacceptables, comme l’ensemble des femmes du Québec. Pour faire face à l’urgence d’agir, l’avenir doit être féministe, inclusif et écologiste, ou il ne sera pas. Une société féministe n’est pas utopique, mais la solution. »

Activités dans la région

Femmes de Mékinac

8 mars, 11h à 15h30: animation Encore un guide d’animation sur la disctimination, faisons en sorte que ce soit le dernier du Collectif trois-soeurs. Au Centre de femmes de Mékinac. Réservation: 418 289-2588 ou info@femmekinac.qc.ca

Centre des femmes l’Héritage

8 mars, 17h à 19h: 5 à 7 pour le lancement de la bière l’Héritage en collaboration avec la Microbrasserie Nouvelle-France et événement musical sur le thème des droits des femmes. À la Ferme Nouvelle-France.

Centre de femmes de Shawinigan

8 mars, 13h30 à 15h30: atelier créatif Les droits des femmes autochtones. Au 465, 5e rue de la Pointe, bureau 203, à Shawinigan.

ESPACE Mauricie

8 mars, 17h à 19h: causerie 5 à 7 autour du féminisme pour les membres de l’organisme. Via la plateforme Zoom.

Centre de santé des femmes de la Mauricie

8 mars: projection du documentaire Femmes suivi d’une causerie via la plateforme Zoom.

Femmes membres de COMSEP

8 mars: atelier d’éducation populaire dur l’avenir des femmes dans les locaux de COMSEP.

Regroupement des Amazones d’Afrique et du Monde

8 mars, 18h30 à 20h: panel de discussion sur les femmes de la diversité et les engagements décisionnels via Facebook Live.

Le PONT

8 mars, 12h: Facebook Live sur la page officielle du PONT où Les Étoiles, les finissantes des différents programmes, seront mises à l’honneur avec leurs photos respectives dans une création artistique.