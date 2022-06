Plus de 23 000$ amassés lors du Spaghetti solidaire de COMSEP

Le grand dîner Spaghetti solidaire de l’organisme COMSEP a battu des records, mercredi. L’organisme espérait amasser 17 000$, mais c’est plutôt un grand total de 23 213$ qui a été récolté dans le cadre de cette activité-bénéfice.

Ce sont 591 repas qui ont été achetés pour être redonnés aux personnes en situation de pauvreté, en plus de 177 assiettes de spaghettis achetées pour être dégustées par les donateurs.

COMSEP a ainsi pu compter sur 345 généreuses personnes qui ont acheté ou donné leur spaghetti, pris de la publicité ou fait des dons. La générosité des gens envers la cause de la pauvreté et de l’exclusion sociale est incroyable et d’autant plus cette année, souligne l’organisme.

La somme amassée servira évidemment à aider les personnes en difficulté dans toutes les sphères de leur vie. Cela permettra aussi de poursuivre les activités offertes aux personnes en situation de pauvreté et aussi les ramener enfin à fréquenter la Maison de la solidarité, qui, au-delà des activités d’alphabétisation, de francisation, de programmes pour les familles et d’accompagnement offerts, devient aussi, pour plusieurs, un milieu de vie sécurisant.

Il est encore possible de faire des dons jusqu’à vendredi au www.comsep.qc.ca