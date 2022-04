Place aux aînés: talents de 55 ans et plus recherchés!

Après deux années de pause, la Ville de Trois-Rivières annonce le retour du spectacle Place aux aînés qui vise à faire rayonner le talent des personnes de 55 ans et plus sur une scène professionnelle et favoriser la participation culturelle

Plusieurs disciplines peuvent être présentées, notamment le chant, la musique, l’humour, la poésie et la danse.

Les artistes sélectionnés auront la chance de performer sur la scène de la salle J.-Antonio-Thompson les 17 et 18 septembre devant un public fidèle.

Les personnes intéressées ont jusqu’au lundi 16 mai pour déposer leur candidature avec le formulaire en ligne ou en téléphonant au 311.