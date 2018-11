Place à la Grande Collecte des Fêtes de Moisson Mauricie

Crédit photo : courtoisie

TROIS-RIVIÈRES. Vingt-huit marchands participent à la Grande Collecte des Fêtes de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec jusqu’au 25 novembre.

L’organisme espère ainsi amasser 9000 kg de denrées non périssables et 38 000$ pour soutenir les familles en situation de pauvreté.

«Se nourrir est un besoin essentiel et les gens comptent sur nous pour les aider. Malheureusement, personne n’est à l’abri d’un coup dur. C’est pourquoi nous devons être là, tous ensemble, pour celles et ceux de chez nous qui ont besoin. Les dons en denrées non périssables nous permettent d’offrir une variété de produits et avec chaque 1$ de don, nous pouvons distribuer 25 $ de nourriture. L’impact de chaque don est important», souligne Jean Pellerin, président de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec.

Des pâtes alimentaires, céréales, conserves, nourriture pour bébé, produits d’hygiène et produits pour bébé ne sont que quelques exemples de denrées et produits qui peuvent être données.

Moisson soutient 71 organismes de la Mauricie et du Centre-du-Québec afin d’aider 29 000 personnes chaque mois, dont 9 600 enfants.

Marchands participants

Trois-Rivières

Maxi du Cap

Maxi Jean XXIII

Super C Cap-de-la-Madeleine

Super C Trois-Rivières

Super C Trois-Rivières Ouest

IGA Ste-Marguerite

IGA Jean XXIII

IGA Extra Cap-de-la-Madeleine

IGA Raynald-Giguère Pointe-du-Lac

Métro Jean XXIII

Métro Des Forges

Métro Plus Fournier

Métro Masson, secteur Cap-de-la-Madeleine

Provigo Le Martché

Marché Tradition, Saint-Louis-de-France

Wal-Mart (Cap-de-la-Madeleine et Trois-Rivières Ouest)

Ailleurs dans la région