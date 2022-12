Opération Nez rouge effectue 89 raccompagnements à son deuxième week-end

Les équipes d’Opération Nez rouge à Trois-Rivières ont été plus occupés le week-end dernier. Les bénévoles ont effectué 46 raccompagnements le 2 décembre et 43 le lendemain, soit plus du double de raccompagnements que lors de la première fin de semaine d’opération.

À travers le Québec, ce sont 3263 bénévoles qui se sont mobilisés pour offrir 3614 raccompagnements sur les routes.

Rappelons que les personnes intéressées à devenir bénévoles pour effectuer des raccompagnements peuvent s’inscrire directement en ligne sur le site d’Opération Nez rouge.

Le service reprendra les 8, 9 et 10 décembre. Opération Nez Rouge sera aussi en opération les 16-17-23-24-30 et 31 décembre.

Vaste opération nationale concertée par les services de police

Jusqu’au 2 janvier, l’ensemble des services de police du Québec intensifie ses interventions dans le cadre de l’opération nationale concertée ciblant la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou la drogue. Ces interventions se traduiront entre autres par des dépistages qui pourraient être réalisés dans les points de contrôle.

Pour sa part, la SAAQ effectuera une campagne de sensibilisation du 5 décembre au 1er janvier. Ayant pour thème « Lorsqu’on boit, on ne conduit pas », cette campagne vise à sensibiliser les conducteurs au fait qu’il est risqué de conduire après avoir consommé de l’alcool, et ce, même en petite quantité.

Lorsqu’on boit, il est toujours mieux de prévoir une solution de rechange pour un retour sécuritaire telle que le recours à un conducteur désigné, le taxi, le transport en commun, un service de raccompagnement ou l’hospitalité d’un proche.

Entre 2016 et 2022, en moyenne, l’alcool était en cause dans 25% des collisions mortelles et dans 15% des collisions avec blessés graves au Québec. (M.E.B.A)