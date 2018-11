Objectif: 4000$ pour les Petits Frères

Crédit photo : Marie-Eve Alarie

TROIS-RIVIÈRES. Du 18 novembre au 23 décembre, les Petits Frères de Trois-Rivières feront la tournée des marchés de Noël pour vendre des boules de Noël tricotées par des personnes aînées et des bénévoles, dans le cadre de la deuxième édition de la campagne de financement Une famille tricotée serrée.

À Trois-Rivières seulement, plus de 500 boules de Noël seront mises en vente afin de récolter des fonds pour l’organisme qui a pour objectif de briser l’isolement des aînés.

«L’organisme Les Petits Frères est en constante évolution. On est passé de 53 aînés accompagnés en 2017 à 70 aînés aujourd’hui. Les besoins sont plus grands. L’an dernier, on avait récolté un peu plus de 3000$. Cette fois-ci, on espère amasser 4000$ pour soutenir notre offre de services», indique Kevin Michaud, coordonnateur d’équipe chez les Petits Frères de Trois-Rivières.

L’engouement créé autour de cette campagne de financement a également intéressé d’autres équipes des Petits Frères, de sorte que l’initiative trifluvienne se transporte également à Montréal, à Laval et dans les Basses-Laurentides.

Les boules de Noël tricotées par le club de tricot de l’organisme et par des citoyens seront disponibles au coût de 7$ chacune au Marché de Noël du Cercle des Fermières (18 novembre, Centre des Ormeaux), au Salon de Noël de l’UQTR (4 et 5 décembre, Hall Gilles-Boulet du pavillon Albert-Tessier) et au Marché de Noël du Marché Godefroy (1-2, 8-9, 15-16 et 22 décembre, au kiosque du Bucafin).

Les Petits Frères seront aussi présents au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à l’occasion de Noël en lumière.

Des boules de Noël seront aussi en vente au café Bucafin (boul. du St-Maurice), chez Chantalita Vêtements Adaptés (rue Champflour) et au local des Petits Frères (boul. du Chanoine-Moreau).

Cette campagne de financement se terminera par le traditionnel dîner de Noël qui aura lieu le 25 décembre.

Les personnes intéressées à tricoter des boules de Noël pour l’organisme peuvent encore le faire. Pour ce faire, il suffit de prendre rendez-vous avec Les Petits Frères pour venir récupérer le matériel nécessaire à la création des ornements. Le modèle et la laine sont inclus.

Même une liste d’attente

Les Petits Frères sont en demande à Trois-Rivières. À la fin du mois d’août, l’organisme a déménagé du centre-ville vers ses nouveaux locaux, plus adaptés à ses besoins, sur le boul. du Chanoine-Moreau.

Une vingtaine de personnes se retrouvent également sur la liste d’attente pour de l’accompagnement.

«C’est une organisation essentielle pour les aînés qui vivent seuls, sans famille proche d’eux. On manque de bénévoles pour répondre aux besoins, même si les bénévoles que nous avons déjà sont fidèles. Beaucoup de vieux amis ont besoin de nous», souligne Diane Breton, directrice régionale de la région de l’Estrie, qui englobe la cellule trifluvienne, des Petits Frères.

