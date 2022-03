Natasha Kanapé Fontaine de passage au Cégep de Trois-Rivières

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des Femmes, le Comité femmes, le Syndicat des professeures et professeurs et le Cégep de Trois-Rivières, présenteront une conférence de Natasha Kanapé Fontaine le mardi 8 mars à 19h.

Natasha Kanapé Fontaine est une poète, actrice et artiste interdisciplinaire innue, originaire de la communauté de Pessamit, sur le Nitassinan (Côte-Nord). Ses œuvres poétiques et ses essais sont reconnus et salués par la critique, voyagent dans le monde, sont traduits en plusieurs langues et sont à l’étude à plusieurs niveaux dans les écoles du Québec et d’ailleurs.

En 2017, elle reçoit le Prix Droits et Libertés pour sa poésie et sa démarche de rapprochement des peuples par l’art, l’écriture, la performance, le dialogue – pour contribuer à faire en sorte que les prochaines générations sauront vivre ensemble dans le partage, le respect et l’échange entre les cultures qui façonnent le Québec. À seulement 29 ans, elle figurait déjà parmi les personnalités publiques ayant participé à la reconnaissance des peuples autochtones du Québec, autant ici qu’ailleurs dans le monde.

La conférence se tiendra au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. L’activité et gratuite et ouverte à tous et toutes. Aucun billet n’est requis, mais le passeport vaccinal sera exigé à l’entrée de la salle.