Mon beau sapin… version Saint-Élie-de-Caxton!

Crédit photo : Photo courtoisie

SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON. Le village de Saint-Élie-de-Caxton et ses quelques 2000 Caxtoniennes et Caxtoniens n’ont rien à envier à la Ville de New York et ses 8,6 millions de New Yorkais.



Son sapin de Noël illuminé mesurant entre 55 et 60 pieds a de quoi faire concurrence à celui du Rockefeller Center, un des plus célèbres des États-Unis. Celui-ci mesure entre 75 et 88 pieds et compte 30 000 lumières.

À Saint-Élie, l’arbre est éclairé de 6000 lumières. Il a été installé par l’équipe des travaux publics (plus précisément Jérôme Bourassa, Gabriel Garceau et Alain Gélinas), qui n’a pas hésité à braver les hauteurs, le froid et le vent. Un travail et une initiative qui méritent d’être soulignés!