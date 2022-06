Mgr Pierre-Olivier Tremblay nommé évêque en Ontario

Le pape François a nommé Mgr Pierre-Olivier Tremblay comme évêque du Diocèse de Hearst-Moosonee en Ontario.

Le Diocèse de Trois-Rivières tient à souligner le travail passionné et le dévouement de Mgr Tremblay tout au long de ses années de service au sein de notre Église en Mauricie. « Son amour des gens, son désir d’une Église actuelle et sa passion pour l’annonce de l’Évangile au monde d’aujourd’hui sont des fruits que nous garderons de son passage parmi nous. Nous lui souhaitons une belle suite de mission dans son nouveau diocèse », témoigne le Diocèse de Trois-Rivières.

Auparavant curé de la paroisse Sacré-Cœur d’Ottawa depuis 2010, Mgr Tremblay avait été nommé recteur du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap en 2015. Ordonné évêque le 22 juillet 2018, il agissait à titre d’évêque auxiliaire au Diocèse de Trois-Rivières depuis 2019.

« Je veux tous vous remercier pour les quatre années que j’ai passées ici en tant qu’évêque auxiliaire. Avec vous, j’ai beaucoup appris, même si la pandémie a rendu ce moment plus difficile et nous a obligés à bien des changements. Je remercie tous les proches collaborateurs au diocèse, avec une pensée particulière de reconnaissance pour Mgr Bouchard et depuis peu, Mgr Laliberté », écrit Mgr Pierre-Olivier Tremblay dans une lettre adressée aux personnes du diocèse.

« Je reviens d’un pèlerinage d’un mois à Jérusalem et en Terre Sainte pour un moment de ressourcement et de formation. Imaginez que c’est dans la ville sainte que j’ai reçu le téléphone m’annonçant ma nouvelle nomination. (…) Pour ma part, je vais donc poursuivre mon ministère un peu plus loin. J’espère tout de même que nous aurons l’occasion de nous revoir de temps à autre et je vous invite à passer par Hearst! Je reste bien uni à vous dans la mission qui est la nôtre aujourd’hui », conclut-il. (M.E.B.A.)