Maison des Grands-parents: coup d’œil sur le 15e anniversaire

Crédit photo : courtoisie

TROIS-RIVIÈRES. La Maison des Grands-parents de Trois-Rivières conclura sa 15e année comme elle avait commencé: avec sa fête de Noël, le 14 décembre. L’activité fait déjà salle comble.

Impliquée auprès de l’organisme à titre de marraine de l’organisme à l’occasion du 15e anniversaire, Carol Kane a pris plaisir à découvrir ce lieu de rencontre intergénérationnel.

«Ce que ça m’a apporté, c’est de voir la bonté et le côté humanitaire de l’organisation. Ça manque aujourd’hui. Il y a peu de places pour les aînés vieillissants dans la société. J’ai discuté avec une dame de 89 ans qui me disait que venir à la Maison des Grands-parents lui a donné un second souffle. Il lui restait peu de personnes autour d’elle. J’ai eu la chance d’échanger avec plusieurs personnes, autant celles qui étaient là pour aider que pour recevoir. Il y avait un bonheur palpable et tu sentais le mieux-être des gens», raconte Carol Kane, qui a également remarqué que de plus en plus d’hommes prennent part aux activités.

La Maison des Grands-parents offre divers services, de l’éveil à la lecture à l’aide aux devoirs, en passant par des ateliers de yoga, des repas communautaires, des café-causeries et un club de tricot.

L’organisme, qui se veut un milieu d’entraide intergénérationnelle, a également lancé le projet «Le cœur n’a pas d’âge». Sous la forme d’un jumelage entre des jeunes et des aînés, ce projet offre des activités favorisant les échanges et la transmission des savoirs entre les personnes de différentes générations et cultures.

«Dans cette année anniversaire, mes moments marquants ont été la fête de la St-Valentin, qui a connu un sérieux engouement, l’ouverture de cette année anniversaire et ma participation à un café-rencontre. C’était émouvant de voir à quel point les personnes acceptaient de se livrer. Je les sentais présents et animés», confie Mme Kane.

Elle relève aussi la venue de gens de plusieurs pays qui sont venus à la Maison des Grands-parents, dans le cadre d’une conférence spéciale, afin de s’inspirer des pratiques de l’organisme trifluvien.

Bénévoles recherchés

La Maison des Grands-parents est actuellement en campagne de recrutement de bénévoles. Des napperons en faisant la promotion font d’ailleurs leur apparition dans plusieurs restaurants de la ville. «On est conscient que ça va toujours prendre des gens dévoués. Une maison comme celle-là ne peut pas fonctionner sans bénévoles», conclut Mme Kane. Pour s’impliquer auprès de l’organisme: 819 693-6677 ou www.mgptr.com