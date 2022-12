Les Petits Frères reviennent avec leur grand repas de Noël

Le 25 décembre, une armée de femmes et d’hommes au grand cœur sonneront aux portes de personnes aînées pour les emmener à un grand repas de Noël organisé par Les Petits Frères qui aura lieu à l’Auberge Godefroy.

Cette tradition annuelle avait dû être annulée en 2020 et en 2021 en raison des restrictions imposées durant la pandémie. Dans la région de Trois-Rivières, l’organisme accompagne 140 personnes aînées vivant seules et souvent sans famille par le biais de 120 bénévoles qui s’impliquent toute l’année.

De nombreuses activités de socialisation ainsi que des livraisons de cadeaux sont organisées par Les Petits Frères pour les aînés en décembre, y compris le jour même de Noël. D’ailleurs, des livraisons de cadeaux à domicile sont prévues les 23, 24 et 25 décembre pour tous les Grands Amis qui ne sont pas en mesure de se déplacer.

Depuis 60 ans, Les Petits Frères ont la mission de briser l’isolement des personnes seules du grand âge en créant autour d’elles une famille engagée et fidèle. En action dans 12 régions du Québec, et partout ailleurs par le biais de jumelage téléphonique, l’organisme est le seul à accompagner les personnes aînées jusqu’à la fin de leur vie, peu importe leur condition. Âgés en moyenne de 85 ans, ces « Grands Amis » bénéficient d’un réseau de soutien et d’entraide pendant quatre ans en moyenne, et cela peut même aller jusqu’à plus de dix ans. La majorité de ces personnes vivent avec un faible revenu, et près du tiers souffrent de troubles complexes de santé.

« Un grand nombre de personnes aînées n’ont pas encore été jumelées à des bénévoles et elles ont hâte de faire de belles rencontres avec une personne de confiance. J’invite donc les personnes qui souhaitent s’impliquer à s’inscrire sur notre site web. Dans la seule région de Trois-Rivières, on a actuellement besoin de 60 nouveaux bénévoles qu’on sera heureux d’accueillir dès le début de l’année », note Martin Goyette, directeur général de la Corporation des Petits Frères.

« Nos journées sont bien remplies depuis quelques semaines en raison des activités de fin d’année, mais l’intérêt que ces gens-là portent pour nos aînés nous touche beaucoup. Nous accueillons les candidatures en tout temps afin de tisser des liens précieux avec des personnes seules du grand âge qui deviendront de nouveaux Grands Amis en 2023 », ajoute Keven Michaud, gestionnaire de secteur chez Les Petits Frères.

Les personnes qui songent à s’impliquer comme bénévoles sont invitées à visiter la page qui leur est consacrée sur le site web de l’organisme. (M.E.B.A.)