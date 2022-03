Le journal Partâge ta plume reprend du service

La Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières lance la deuxième édition du journal Partâge ta plume avec son premier numéro ayant pour thème les loisirs.

Le projet vise à favoriser le rapprochement entre les générations pour le développement d’une société ouverte, inclusive et solidaire en plus de contribuer à la transmission des savoirs et des talents entre les aînés et les jeunes.

Un thème différent sera abordé dans chaque numéro par le biais d’articles et de chroniques. Les prochaines thématiques concerneront l’alimentation, la mode et la nature.

L’organisme pourra se faire connaître auprès de la population trifluvienne, à l’aide du journal, puisque des copies sont actuellement distribuées dans plusieurs endroits comme dans les résidences pour personnes âgées, les écoles secondaires, les cafés et les bibliothèques. Le journal sera aussi publié sous forme électronique au www.mgptr.com.

Organismes, écoles, jeunes, retraités et aînés sont invités à participer au projet. Pour plus d’informations, il suffit de contacter la Maison des Grands-Parents au 819 693-6677 ou à projets@mgptr.com. (M.E.B.A.)