Le Foyer des marins célèbre ses 20 ans!

TROIS-RIVIÈRES. C’est le 8 décembre 1998 qu’était créé le Foyer des marins de Trois-Rivières, membre du regroupement Stella Maris. Depuis 20 ans, plus de 55 000 marins de partout dans le monde ont eu recours aux services de l’organisme. Le Foyer des marins est un lieu d’accueil, d’aide et de réconfort, après de longues journées en mer.

Les marins y viennent entre autres pour contacter leurs familles grâce au réseau sans fil gratuit et aux cartes SIM vendues, pour acheter des vêtements ou des souvenirs à prix modiques, pour connaître les ressources disponibles à Trois-Rivières et s’y rendre, mais aussi pour obtenir de l’aide pour répondre à une urgence dans leur pays ou trouver une écoute alors qu’ils sont séparés de leurs proches pendant de longues périodes.

Avec le mois de décembre vient aussi la distribution des sacs de Noël. Cette année, 300 sacs ont été préparés et sont remis aux marins de passage à Trois-Rivières jusqu’au début du mois de janvier, y compris les soirs de Noël et du Nouvel An.

«Des entreprises de la région nous ont donné des fournitures pour garnir les sacs et il y a aussi des bénévoles qui ont fabriqué des cadeaux de leurs mains, comme des tricots. Nous ferons certainement des heureux encore cette année», souligne Paul Racette, directeur général du Foyer des marins.

Organisme à but non lucratif, le Foyer des marins compte sur les dons en argent, en service et en matériel pour pouvoir réaliser sa mission. Les gens qui souhaitent se départir de vêtements ou encore donner des denrées non-périssables peuvent d’ailleurs les amener directement au local du Foyer, 132, rue de la Commune.

L’organisme est actuellement à la recherche de bénévoles.

