Le CAB du Rivage ajoute les aliments à texture adaptée à son offre alimentaire

Dans l’espoir de donner un coup de main aux personnes souffrant de dysphagie ou devant se nourrir avec des aliments en purée pour une durée temporaire, le Centre d’action bénévole (CAB) du Rivage ajoute les aliments à texture adaptée à son offre de service alimentaire.

Le CAB du Rivage a été interpellé par des personnes souffrant de dysphagie, soit une dysfonction dans le processus de déglutition. Au Québec, environ 10% des personnes âgées de plus de 65 ans en souffriraient. Cela fait en sorte que si elles mangent des aliments qui continent des morceaux, elles risquent davantage de s’étouffer.

« On s’est demandé ce qu’on pouvait faire pour les aider. Quand on a commencé à faire les démarches, on s’est aperçu que le projet pourrait ratisser plus large que ce que l’on pensait au départ, affirme Diane Vézina, directrice générale du CAB du Rivage. On était là pour aider les personnes dysphagiques, mais on s’est rendu compte que les gens avec des problèmes buccaux ou qui ont subi une opération dans la bouche doivent aussi faire attention aux aliments qu’ils mangent, tout comme les personnes suivant une chimiothérapie qui peuvent avoir plus de difficulté à manger. On s’est fait dire que les aliments à texture adaptée sont plus facile à digérer. »

Après avoir testé les produits, l’équipe du Centre d’action bénévole ont opté pour les aliments à texture adaptée de la compagnie québécoise Epikura, ainsi que Treepuree de Campbell’s.

Le produit d’Epikura prend littéralement la forme des aliments contenus dans l’assiette dans une texture adaptée et offre une flexibilité dans la conception des plats puisque les aliments sont offerts séparément. « Quand à Treepuree, ça reproduit vraiment les petits plats fait maison. Les saveurs sont vraiment au rendez-vous et leur offre contient certains aliments qu’Epikura n’offre pas. Au final, ce sont deux options savoureuses, nutritives et onctueuses. Et ça fait en sorte qu’on peut aider », ajoute Mme Vézina.

Les repas sont emballés sous-vide en portion individuelle.

Les personnes qui doivent s’alimenter avec des aliments à texture adaptée peuvent contacter le CAB du Rivage pour placer une commande ou poser des questions au chef cuisinier de l’organisme, Steve Ricard, au 819 373-1261 poste 5.

Les bénéficiaires de la popote roulante pourront également se faire livrer ces plats.

Les résidents de toute la Mauricie peuvent faire appel au CAB du Rivage pour leurs besoins d’aliments à texture adaptée. « L’idée, c’est vraiment de donner accès à ces aliments à ceux qui en ont besoin dans la région », conclut Mme Vézina.